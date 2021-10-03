Во время матча 10-го тура УПЛ Динамо – Шахтер фаны дончан вывесили баннер с надписью "Луческу – Иуда Искариот". Об этом сообщает "Профутбол" на официальной странице в Instagram.

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Болельщики сравнили экс-наставника "горняков" и нынешнего главного тренера киевлян Мирчу Луческу с библейским героем. Иуда Искариот стал единственным среди 12-ти апостолов Иисуса Христа, кто предал учителя за 30 сребреников.

Напомним, Луческу провел во главе Шахтера 12 лет, восемь раз стал чемпионом Украины, шесть – обладателем Кубка, а также победил в Кубке УЕФА 2008/09. В июле 2020 года он подписал контракт с Динамо и оформил чемпионский дубль с киевлянами.

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