Під час матчу 10-го туру УПЛ Динамо – Шахтар фани донеччан вивісили банер з написом "Луческу – Юда Іскаріот". Про це повідомляє "Профутбол" на офіційній сторінці в Instagram.

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Вболівальники порівняли екс-наставника "гірників" та нинішнього головного тренера киян Мірчу Луческу з біблійним героєм. Юда Іскаріот став єдиним серед 12-ти апостолів Ісуса Христа, хто зрадив Вчителя за 30 срібняків.

Нагадаємо, Луческу провів на чолі Шахтаря 12 років, вісім разів став чемпіоном України, шість – володарем Кубка, а також переміг у Кубку УЄФА 2008/09. У липні 2020-го він підписав контракт з Динамо та оформив чемпіонський дубль із киянами.

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