Похоже, теперь и Мирча Луческу оказался среди претендентов на вакантное место в сборной Украины после ухода Андрея Шевченко.

76-летний специалист является главным претендентом на пост главного тренера сборной Украины, утверждает ведущее румынское издание Sport.ro со ссылкой на источники в Киеве.

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Отмечается, что самому Луческу будет легко адаптироваться в главной команде страны, ведь основной костяк состоит из игроков Динамо. Никакие конкретные детали потенциального назначения не сообщаются.

В случае ухода Мирчи до "сине-желтых", его во главе Динамо может занять Георге Хаджи – еще одна легендарная фигура в румынском футболе. На эту кандидатуру якобы обратил внимание лично президент киевлян Игорь Суркис. Сам Хаджи ожидает "серьезный проект и зарплату в 3 миллиона евро".

Напомним, после ухода Андрея Шевченко главным претендентом на вакантное место украинские СМИ называют Мирона Маркевича, а запасным вариантом – Алексея Михайличенко. Также в прессе звучали имена Сергея Реброва, Джанни Де Бьязи и Юргена Клинсманна.

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