Схоже, тепер і Мірча Луческу опинився серед претендентів на вакантне місце у збірній України після відходу Андрія Шевченка.

76-річний фахівець є головним претендентом на пост головного тренера збірної України, стверджує провідне румунське видання Sport.ro з посиланням на джерела у Києві.

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Відзначається, що самому Луческу буде легко адаптуватись у головній команді країни, адже основний кістяк складається з гравців Динамо. Жодні конкретні деталі потенційного призначення не повідомляються.

У разі відходу Мірчі до "синьо-жовтих", його місце на чолі Динамо може посісти Георге Хаджі – ще одна легендарна постать в румунському футболі. На цю кандидатуру нібито звернув увагу особисто президент киян Ігор Суркіс. Сам Хаджі очікує на "серйозний проект і зарплатню в 3 мільйони євро".

Нагадаємо, після відходу Андрія Шевченка головним претендентом на вакантне місце українські ЗМІ називають Мирона Маркевича, а запасним варіантом – Олексія Михайличенка. Також у пресі лунали імена Сергія Реброва, Джанні Де Б'язі і Юргена Клінсманна.

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