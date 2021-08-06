Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, когда определится имя нового тренера "сине-желтых" и кто им станет.

"Немного подождем до понедельника, когда состоится исполком УАФ. На нем вы все увидите. Могу сказать, что в понедельник сборная получит новый тренерский штаб.

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В прессе все крутится. Плюс-минус так оно и есть. Шевченко планирует работать в клубе – это запланированное решение. Надеюсь, оно будет полезным для штаба Андрея и через некоторое время мы с удовольствием увидим его во главе нашей сборной.

Тренер из-за границы? Я уверен, что в Украине много специалистов, которые гораздо лучше знают и понимают наш футбол. И я уверен, что именно украинские специалисты будут возглавлять нашу сборную", – резюмировал Павелко в комментарии Профутбол Digital.

Напомним, после ухода Андрея Шевченко главным претендентом на вакантное место называют Мирона Маркевича, а запасным вариантом – Алексея Михайличенко. Также в прессе звучали имена иностранных специалистов – Джанни Де Бьязи и Юрген Клинсманн.

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