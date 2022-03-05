Главный тренер "спортклубовцев" Игор Йовичевич в очередной раз продемонстрировал свою любовь к нашей стране.

Многие города Европы и мира всколыхнули акции в поддержку независимости Украины после вторжения российских оккупационных войск. Одна из таких демонстраций идет в Загребе.

"Сидели в укрытии из-за обстрелов, поехали по селам в сторону Румынии": Йовичевич и игроки Днепр-1 покинули зону боевых действий

На улицы столицы Хорватии вышел и Игор Йовичевич вместе со своей супругой. Наставник СК Днепр-1 держал в руках патриотический плакат. Фото появилось в телеграмм-канале Бомбардир.

Напомним, наши защитники продолжают давать отпор россиянам. Их потери на 5 марта составляют более 10 тысяч личного состава и еще сотни боевых единиц техники.