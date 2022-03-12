Слова підтримки для України та наших героїв лунають чи не зі всього світу. Хорватія – не виняток.

У матчі 27-го туру чемпіонату Хорватії зустрічались Хайдук та Динамо Загреб (0:0). "Сині" грали на виїзді, але з ними приїхало чимали відданих фанатів.

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Саме вони під час зустрічі влаштували неймовірну акцію підтримки, розгорнувши банер з написом "Слава Україні! Героям слава!" та перетворивши сектор на синьо-жовтий прапор.

Dinamo Zagreb at Hajduk Split 12/03/2022 pic.twitter.com/inUP73ZXjW — 101% ULTRAS (@101ultras_) March 12, 2022

Зауважимо, Україна у час протистояння з російськими нелюдами отримує різноманітну підтримку та допомогу з усіх куточків світу, а клуби та гравці регулярно висловлюються проти війни.

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