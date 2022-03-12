Гасло "Слава Україні" і синьо-жовтий сектор: ефектна акція від фанатів Динамо Загреб
Слова підтримки для України та наших героїв лунають чи не зі всього світу. Хорватія – не виняток.
У матчі 27-го туру чемпіонату Хорватії зустрічались Хайдук та Динамо Загреб (0:0). "Сині" грали на виїзді, але з ними приїхало чимали відданих фанатів.
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Саме вони під час зустрічі влаштували неймовірну акцію підтримки, розгорнувши банер з написом "Слава Україні! Героям слава!" та перетворивши сектор на синьо-жовтий прапор.
Зауважимо, Україна у час протистояння з російськими нелюдами отримує різноманітну підтримку та допомогу з усіх куточків світу, а клуби та гравці регулярно висловлюються проти війни.
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