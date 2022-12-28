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Техническая ошибка: Заря не планирует подписывать Юрченко

Юрченко сейчас не зарегистрирован ни за одним клубом УПЛ. Он разорвал контракт и прекратил отношения с Десной.

Обращалась ли Заря или какой-нибудь другой клуб с просьбой включить Юрченко в свою заявку? Пока нет. Документы или информация по нему нам не поступала", – сказал Дикий в комментарии Tribuna.

Напомним, накануне в профиле игрока на официальной странице УПЛ появился новый клуб – Заря. Хотя в заявке луганского клуба Юрченко не было. СМИ сразу же заподозрили, что футболист вернулся в свою бывшую команду, за которую выступал с 2019 по 2021 гг.

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