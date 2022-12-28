Украинский полузащитник Владлен Юрченко попал в заявку Зари на сайте УПЛ из-за технической ошибки, сообщает Meta Ratings.

Юрченко вернулся в Зарю, – СМИ

По информации источника, несмотря на то, что Юрченко находится в статусе свободного агента и ищет новую команду, Заря не рассматривает вариант сотрудничества со своим бывшим футболистом. Кстати, на сайте УПЛ Владлен до сих пор указан футболистом "мужиков".

Напомним, Юрченко выступал за луганчан с 2019-го по 2021 гг. Его последним клубом была черниговская Десна, которую он покинул, воспользовавшись пунктом в контракте о возможности расторжения сделки. За черниговцев он провел 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

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