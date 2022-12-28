"Це технічна помилка. Ми оновлюємо нашу базу даних і виліз такий фейл. Наші айтішники вже виправили цю помилку.

Технічна помилка: Зоря не планує підписувати Юрченка

Юрченко зараз не зареєстрований за жодним клубом УПЛ. Він розірвав контракт та припинив відносини з Десною.

Чи зверталась Зоря або який інший клуб з проханням включити Юрченка у свою заявку? Наразі ні. Документи чи інформація щодо нього нам не надходила", – сказав Дикий у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, напередодні у профілі гравця на офіційний сторінці УПЛ з'явився новий клуб – Зоря. Хоча у заявці луганського клубу Юрченка не було. ЗМІ одразу ж припустили, що футболіст повернувся у свою колишню команду, за яку виступав з 2019 по 2021 роки.

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