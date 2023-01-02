Ловрен стал игроком Лиона, сообщает официальный сайт клуба. Деян подписал контракт на 2,5 года – до лета 2025-го. Сумма трансфера не разглашается.

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Хорват с 2020-го выступал за Зенит. Даже после полномасштабного вторжения оккупантов в Украину, защитник не воспользовался разрешением ФИФА покинуть российский чемпионат. Он продолжал развлекать спонсоров терроризма, более того – был капитаном Зенита.

Ловрен уже защищал цвета Лиона с 2010-го по 2013-й, после чего играл за Саутгемптон и Ливерпуль. В составе сборной Хорватии центрбек стал финалистом ЧМ-2018 и взял бронзовые медали ЧМ-2022.

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