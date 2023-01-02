Захисник збірної Хорватії Деян Ловрен нарешті покинув чемпіонат окупантів. Він продовжить кар'єру у Франції.

Ловрен став гравцем Ліона, повідомляє офіційний сайт клубу. Деян підписав контракт на 2,5 року – до літа 2025-го. Сума трансферу не розголошується.

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Хорват з 2020-го виступав за Зеніт. Навіть після повномасштабного вторгнення окупантів в Україну, захисник не скористався дозволом ФІФА покинути російський чемпіонат. Він продовжував розважати спонсорів тероризму, ба більше – був капітаном Зеніта.

Ловрен вже захищав кольори Ліона з 2010-го по 2013-й, після чого грав за Саутгемптон і Ліверпуль. У складі збірної Хорватії центрбек став фіналістом ЧС-2018 і взяв бронзові медалі ЧС-2022.

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