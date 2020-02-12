Ловрен: Хочу, чтобы этот Ливерпуль помнили так, как помнят Барселону Гвардиолы

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен надеется, что нынешние успехи Ливерпуля смогут оставить глубокий след в истории мирового футбола.

"Я был в этой команде Клоппа с самого начала. Ему было необходимо немало времени, 2-3 года, чтобы все наладить. Теперь мы понимаем друг друга, понимаем, что нам нужно, чего мы хотим. И я мечтаю, чтобы нас помнили так, как помнят Барселону, которая выиграла за 4 года около 20 трофеев.

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Думаю, мы можем сделать это, и я хочу, чтобы нас запомнили как одну из лучших команд, которая когда-либо играла – не только в этом сезоне, но и на многие годы вперед. Мы все еще голодны, все еще жадны до побед, и это то, что делает нас особенными", – цитирует Ловрена Sky Sports.

Напомним, Ливерпуль проводит уникальный сезон в английской Премьер-лиге и уже успел побить ряд рекордов. Команда Клоппа возглавляет турнирную таблицу и с огромным отрывом (22 очка) опережает Манчестер Сити Зинченко, не зная вкуса поражений. Кроме того, мерсисайдцы вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграют с мадридским Атлетико.

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