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Ливерпуль провалил попытку купить звезду Примеры за большие деньги – Клопп обещает вернуться

10 февраля 22:56 136 Читати українською
Ливерпуль провалил попытку купить звезду Примеры за большие деньги – Клопп обещает вернуться
Сэмюэль Чуквуезе / AS

Нападающий Вильярреала Сэмюэль Чуквуезе мог оказаться на Энфилде уже этой зимой.

Ливерпуль сделал официальное предложение по трансферу 20-летнего нигерийца в январе, сообщает авторитетный France Football.

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"Красные" предлагали Вильярреалу за одаренного форварда, который может сыграть на любой позиции в атаке, 35 млн евро, но этого оказалось недостаточно. Представители "Желтой субмарины" отказывались вести переговоры, ссылаясь на клаусулу Чуквуезе – 100 млн евро.

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На Эль Мадригале считают, что через несколько лет нигериец принесет валенсийскому клубу гораздо больше денег, чем предложенная мерсисайдцами сумма. Однако, английский гранд вроде бы не собирается так легко сдаваться. "Красные" могут вернуться за Чуквуезе уже следующим летом

В нынешнем сезоне Сэмюэль сыграл 1542 минуты, забил 4 гола и выполнил 4 ассиста. Его считают одним из самых перспективных игроков Ла Лиги.

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Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Вильярреал Вильярреал Сэмюэль Чуквуэзе Сэмюэль Чуквуэзе
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