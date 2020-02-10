Ливерпуль провалил попытку купить звезду Примеры за большие деньги – Клопп обещает вернуться

Нападающий Вильярреала Сэмюэль Чуквуезе мог оказаться на Энфилде уже этой зимой.

Ливерпуль сделал официальное предложение по трансферу 20-летнего нигерийца в январе, сообщает авторитетный France Football.

Чуквуезе забил сумасшедший гол за Вильярреал в стиле Месси и Марадоны

"Красные" предлагали Вильярреалу за одаренного форварда, который может сыграть на любой позиции в атаке, 35 млн евро, но этого оказалось недостаточно. Представители "Желтой субмарины" отказывались вести переговоры, ссылаясь на клаусулу Чуквуезе – 100 млн евро.

Ливерпулю стоит задуматься над продажей Салаха, – экс-форвард сборной Англии Бент

На Эль Мадригале считают, что через несколько лет нигериец принесет валенсийскому клубу гораздо больше денег, чем предложенная мерсисайдцами сумма. Однако, английский гранд вроде бы не собирается так легко сдаваться. "Красные" могут вернуться за Чуквуезе уже следующим летом

В нынешнем сезоне Сэмюэль сыграл 1542 минуты, забил 4 гола и выполнил 4 ассиста. Его считают одним из самых перспективных игроков Ла Лиги.

Гармата Маліновського, розкішний міланський трилер, сюрпризи Бундесліги, рятівний Мессі – огляд вікенду