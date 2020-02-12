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Ловрен: Хочу, щоб цей Ліверпуль пам'ятали так, як пам'ятають Барселону Гвардіоли

08:28 215 Читать на русском
Ловрен: Хочу, щоб цей Ліверпуль пам'ятали так, як пам'ятають Барселону Гвардіоли
Деян Ловрен / Фото з відкритих джерел

Захисник збірної Хорватії Деян Ловрен сподівається, що нинішні успіхи Ліверпуля зможуть залишити глибокий слід в історії світового футболу.

"Я був у цій команді Клоппа з самого початку. Йому було необхідно немало часу, 2-3 роки, щоб все налагодити. Тепер ми розуміємо один одного, розуміємо, що нам потрібно, чого ми хочемо. І я мрію, аби нас пам'ятали так, як пам'ятають Барселону, яка виграла за 4 роки близько 20 трофеїв.

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Думаю, ми можемо зробити це, і я хочу, щоб нас запам'ятали як одну з найкращих команд, яка коли-небудь грала – не лише у цьому сезоні, але й на багато років вперед. Ми все ще голодні, все ще жадібні до перемог, і це те, що робить нас особливими", – цитує Ловрена Sky Sports.

Нагадаємо, Ліверпуль проводить унікальний сезон в англійській Прем’єр-лізі і вже встиг побити низку рекордів. Команда Клоппа очолює турнірну таблицю і з величезним відривом (22 очки) випереджає Манчестер Сіті Зінченка, не знаючи смаку поразок. Окрім того, мерсисайдці вийшли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де зіграють з мадридським Атлетіко.

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