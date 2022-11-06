Фінал плей-офф МЛС

Лос-Анджелес – Филадельфия Юнион – 3:3, пенальти 3:0

Голы: Акоста, 27, Мурильо, 83, Бейл, 120+8 – Газдаг, 59, Э ллиотт, 85, 120+4

Удаление: Крепо, 116 (ЛА, прямая красная)

Филадельфия стала чемпионом Восточной конференции благодаря победе над Нью-Йорк Сити. Лос-Анджелес триумфовал в Западной конференции, разгромив Ости. Между собой коллективы соревновались за звание чемпиона. Звездные Гарет Бейл и Джорджо Кьеллини остались в запасе.

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Первый тайм был почти равным, но ЛА удалось забить, в отличие от визави. Результативным ударом со штрафного на 27 минуте отличился Келлин Акоста. Не обошлось без рикошета.

После перерыва было интереснее. Давление Филадельфии, которая была вынуждена отыгрываться, конвертировалось в гол Газдага. Даниэль эффектно перебросил кипера.

Мурильо удалось снова вывести Лос-Анджелес вперед ударом головой, но уже через 2 минуты Эллиотт сравнял ситуацию. Основное время завершилось со счетом 2:2. Овертаймы.

Аж на 4 компенсированной минуте Эллиотт оформил дубль и, казалось, принес Филадельфии Юнион трофей. Но радоваться было слишком быстро. На 120+8 минуте голом отметился Бейл, который вышел в первом овертайме. Фантастика!

Похоже, серию пенальти Филадельфия не тренировала, ведь не реализовала ни один из трех ударов с отметки. ЛА забил 3 из 4-х и стал абсолютным чемпионом МЛС!