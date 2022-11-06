Фінал плей-офф МЛС

Лос-Анджелес – Філадельфія Юніон – 3:3, пенальті 3:0

Гол: Акоста, 27, Мурільйо, 83, Бейл, 120+8 – Газдаг, 59, Алліотт, 85, 120+4

Вилучення: Крепо, 116 (ЛА, пряма червона)

Філадельфія стала чемпіоном Східної конференції завдяки перемозі над Нью-Йорк Сіті. Лос-Анджелес тріумфував у Західній конференції, розгромивши Ості. Між собою колективи змагались за звання чемпіона. Зіркові Гарет Бейл та Джорджо К'єлліні залишились у запасі.

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Перший тайм був майже рівним, але ЛА вдалось забити, на відміну від візаві. Результативним ударом зі штрафного на 27 хвилині відзначився Келлін Акоста. Не обійшлось без рикошету.

По перерві було цікавіше. Тиск Філадельфії, яка була змушена відіграватись, конвертувався у гол Газдага. Даніель ефектно перекинув кіпера.

Мурільйо вдалось знову вивести Лос-Анджелес вперед ударом головою, але вже за 2 хвилини Елліотт зрівняв ситуацію. Основний час завершився з рахунком 2:2. Овертайми.

Аж на 4 компенсованій хвилині Елліотт оформив дубль і, здавалось, приніс Філадельфії Юніон трофей. Та радіти було зашвидко. На 120+8 хвилині голом відзначився Бейл, який вийшов у першому овертаймі. Фантастика!

Схоже, серію пенальті Філадельфія не тренувала, адже не реалізувала жоден з трьох ударів з позначки. ЛА забив 3 з 4-х та став абсолютним чемпіоном МЛС!

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