Турецкая Суперлига, 13-й тур

Галатасарай – Бешикташ – 2:1

Голы: Икарди, 18, 59 – Тосун, 28

Стамбульские коллективы безудержно провели всю игру, нанеся на двоих более 30 ударов. И все же в этой дуэли сильнее оказались хозяева Тюрк Телеком Арены.

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Счет удалось открыть Икарди. Барис Йилмаз сбросил арендованному у ПСЖ форварду в зону пенальти, откуда Мауро с лёта со всей силы ударил в ближнюю девять. Уже через 10 минут Бешикташ сравнил ситуацию на табло усилиями Дженка Тосуна, который расстрелял Фернандо Муслеру.

Команды не уставали обмениваться голевыми моментами, но реализация была лучше у "львов". После перерыва Икарди головой оформил дубль, поставив точку в матче.