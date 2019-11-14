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Лос-Анджелес Гэлакси нашел звездную замену для Ибрагимовича

17:50 127 Читати українською
Лос-Анджелес Гэлакси нашел звездную замену для Ибрагимовича

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани попал в список интересов Лос-Анджелес Гэлакси.

Лос-Анджелес Гэлакси хочет заменить Златана Ибрагимовича нападающим ПСЖ Эдинсон Кавани, информирует журналист Джанлука Ди Марцио в своем твиттере.

Кавани заявил о желании покинуть ПСЖ, – L'Equipe

Отмечается, что контракт Кавани с ПСЖ рассчитан до лета 2020 года, но после переезда в Париж Икарди место уругвайца в составе стало находиться под угрозой. К тому же, сам Эдинсон уже изъявил желание покинуть парижский клуб.

Ибрагимович официально покинул Лос-Анджелес Гэлакси, попрощавшись эпическим заявлением

К слову, в текущем сезоне Кавани провел 8 матчей в составе ПСЖ, отметившись 2 голами.

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Теги
Мир Трансферы Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
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