Кавани заявил о желании покинуть ПСЖ, – L'Equipe

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани хочет сменить команду в летнее трансферное окно.

Эдинсон Кавани хочет покинуть ПСЖ по окончании сезона, сообщает L'Equipe.

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По данным источника, 32-летний уругваец уже сообщил о своем желании руководству парижан. Контракт нападающего с ПСЖ рассчитан до лета 2020 года, а продлевать соглашение Кавани не хочет.

Отметим, что на уругвайца уже претендуют Атлетико и Фламенго. За ПСЖ Кавани играет с 2013 года, отметившись 195 голами в 284 матчах.

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