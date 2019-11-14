Лос-Анджелес Гелаксі знайшов зіркову заміну для Ібрагімовіча

Форвард ПСЖ Едінсон Кавані потрапив до списку інтересів Лос-Анджелес Гелаксі.

Лос-Анджелес Гелаксі хоче замінити Златана Ібрагімовіча нападником ПСЖ Едінсоном Кавані, інформує журналіст Джанлука Ді Марціо у своєму твіттері.

Кавані заявив про бажання покинути ПСЖ, – L'Equipe

Зазначається, що контракт Кавані з ПСЖ розрахований до літа 2020 року, але після переїзду в Париж Мауро Ікарді місце уругвайця в складі стало перебувати під загрозою. До того ж, сам Едінсон вже виявив бажання покинути паризький клуб.

Ібрагімовіч офіційно покинув Лос-Анджелес Гелаксі, попрощавшись епічною заявою

До слова, в поточному сезоні Кавані провів 8 матчів у складі ПСЖ, відзначившись 2 голами.