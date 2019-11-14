Ибрагимович официально покинул Лос-Анджелес Гэлакси, попрощавшись эпическим заявлением

Скандальный форвард Златан Ибрагимович решил, что его история Лос-Анджелес Гэлакси подошла к завершению.

"Пришел. Увидел. Победил. Спасибо, Лос-Анджелес Гэлакси, за то, что заставил снова почувствовать себя живым.

Клуб Бекхэма проведет дебютный матч в МЛС против команды Ибрагимовича

Болельщикам Гэлакси, вы хотели Златана, я дал вам Златана. Всегда пожалуйста. История продолжается... Теперь возвращайтесь к просмотру бейсбола", – написал Ибрагимович под фото в instagram.

Лос-Анджелес Гэлакси на официальном сайте подтвердил уход Златана, сообщив о досрочном разрыве контракта по обоюдному согласию.

Напомним, 38-летний форвард присоединился к клубу из МЛС весной 2018-го. За это время швед провел 53 матча, в которых забил 52 гола и отдал 17 ассистов.

Ибрагимович переходит в Милан, – глава МЛС

По информации СМИ, скорее всего, следующим клубом Златана станет Милан.