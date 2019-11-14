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Ибрагимович официально покинул Лос-Анджелес Гэлакси, попрощавшись эпическим заявлением

09:33 116 Читати українською
Ибрагимович официально покинул Лос-Анджелес Гэлакси, попрощавшись эпическим заявлением
Златан Ибрагимович / Фото ФК Лос-Анджелес Гэлакси

Скандальный форвард Златан Ибрагимович решил, что его история Лос-Анджелес Гэлакси подошла к завершению.

"Пришел. Увидел. Победил. Спасибо, Лос-Анджелес Гэлакси, за то, что заставил снова почувствовать себя живым.

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Болельщикам Гэлакси, вы хотели Златана, я дал вам Златана. Всегда пожалуйста. История продолжается... Теперь возвращайтесь к просмотру бейсбола", – написал Ибрагимович под фото в instagram.

Лос-Анджелес Гэлакси на официальном сайте подтвердил уход Златана, сообщив о досрочном разрыве контракта по обоюдному согласию.

Напомним, 38-летний форвард присоединился к клубу из МЛС весной 2018-го. За это время швед провел 53 матча, в которых забил 52 гола и отдал 17 ассистов.

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По информации СМИ, скорее всего, следующим клубом Златана станет Милан.

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Теги
Мир Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
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