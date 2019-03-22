Льорис объяснил, чего не хватает Тоттенхэму, чтобы выйти на новый уровень

Капитан Тоттенхэма Уго Льорис уверен, что клуб становится сильнее, но команде необходимы приобретения качественных футболистов, чтобы выйти на новый уровень.

"В конце этого сезона я буду в Тоттенхэме уже 7 лет, пережив взлеты и падения. Но если посмотреть на это целостно, то я чувствую большой позитив, потому что глубоко привязан к клубу – по-настоящему люблю его и людей, которые здесь работают.

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Трофей поможет нам выбрать направление. Легко увидеть разницу между состоянием клуба, когда я пришел сюда и тем, что есть сейчас. Чтобы отдать должное этому, мы должны что-то выиграть.

Теперь у Тоттенхэма будет один из самых красивых стадионов в мире, и это прекрасно! Думаю, что будет трудно выйти на новый уровень без приобретений", – цитирует Льориса L'Equipe.

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В данный Тоттенхэм занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 61 очко. "Шпоры" также продолжают участие в Лиги чемпионов – команда сыграет в четвертьфинале турнира с Манчестер Сити.