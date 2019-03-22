Льоріс пояснив, чого не вистачає Тоттенхему, щоб вийти на новий рівень

Капітан Тоттенхема Уго Льоріс впевнений, що клуб стає сильнішим, але команді необхідні придбання якісних футболістів, щоб вийти на новий рівень.

"В кінці цього сезону я буду в Тоттенхемі вже 7 років, переживши злети і падіння. Але якщо подивитися на це цілісно, ​​то я відчуваю великий позитив, тому що глибоко прив'язаний до клубу – по-справжньому люблю його і людей, які тут працюють.

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Трофей допоможе нам вибрати напрямок. Легко побачити різницю між станом клубу, коли я прийшов сюди і тим, що є зараз. Щоб віддати належне всьому цьому, ми повинні щось виграти.

Тепер у Тоттенхема буде один з найкрасивіших стадіонів у світі, і це чудово! Думаю, що буде важко вийти на новий рівень без придбань", – цитує Льоріса L'Equipe.

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Наразі Тоттенхем посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи у своєму активі 61 очко. "Шпори" також продовжують участь в Ліги чемпіонів – команда зіграє в чвертьфіналі турніру з Манчестер Сіті.