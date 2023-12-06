Хулен Лопетеги отклонил предложение Аль-Иттихада на 18 миллионов евро в год.

Лопетеги отказался продолжать свою тренерскую карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Как информирует AS, испанский наставник получил предложение от Аль-Иттихада с годовой зарплатой в 18 млн евро после уплаты налогов. Однако, несмотря на возможность стать одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира, Хулен отказался.

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Согласно источнику, после ухода из Вулверхэмптона испанский тренер продолжает проживать в Англии. Он хочет продолжить карьеру в АПЛ и ждёт подходящего предложения.

После отказа Лопетеги Аль-Иттихад сделал предложение Марсело Гальярдо, и аргентинский специалист его принял.

Самого Лопетеги связывают с возможной заменой Эрика Тен Хага в Манчестер Юнайтед.

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