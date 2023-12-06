Хулен Лопетегі відхилив пропозицію Аль-Іттіхада на 18 мільйонів євро на рік.

Лопетегі відмовився продовжувати свою тренерську кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії. Як інформує AS, іспанський наставник отримав пропозицію від Аль-Іттіхада з річною зарплатою в 18 млн євро після сплати податків. Однак, незважаючи на можливість стати одним із найбільш високооплачуваних тренерів світу, Хулен відмовився.

Бунт у Манчестер Юнайтед перед зустріччю з Мудриком – гравці розлючені через злив двох "кротів", новий зірковий конфлікт

Згідно з джерелом, після відходу з Вулверхемптона іспанський тренер продовжує проживати в Англії. Він хоче продовжити кар'єру в АПЛ і чекає відповідної пропозиції.

Після відмови Лопетегі Аль-Іттіхад зробив пропозицію Марсело Гальярдо, і аргентинський фахівець її прийняв.

Самого Лопетегі пов'язують із можливою заміною Еріка Тен Хага в Манчестер Юнайтед.

Темна сторона Каріма Бензема – секс, рекет, тероризм