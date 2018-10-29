"Лопетеги ограбили на 50 голов", – отец тренера Реала о переходе Роналду в Ювентус

Хосе Антонио Лопетеги, отец главного тренера Реала Хулена Лопетеги, прокомментировал трансфер форварда Криштиану Роналду из Реала в Ювентус.

"Криштиану Роналду был хороший, он забивал по 50 мячей. Теперь команда потеряла выдающегося бомбардира.

Если бы приобрели Неймара или еще кого-то, но никто не пришел... Моего сына ограбили на 50 голов.

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Хулену нужно справляться с теми, кто у него есть. Он доволен своими ребятами и говорит: "У меня прекрасные игроки, они отдают все силы".

Ребята довольны моим сыном. А Хулен всегда был сильным и скромным. Фантазировать – это не в духе нашей семьи. Мы никогда не говорим плохо о людях.

Когда все начинает закручиваться, виноват тренер, но это не так. И многие люди думают так же, как мы", – цитирует Лопетеги-старшего издание El Mundo.

Напомним, после 10-ти туров чемпионата Испании Реал находится на 9-м месте турнирной таблицы, что оставляет дальнейшую карьеру Хулена Лопетеги в Реале под вопросом.

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