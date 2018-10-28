"Лопетегі пограбували на 50 голів", – батько тренера Реала про перехід Роналду в Ювентус

Хосе Антоніо Лопетегі, батько головного тренера Реала Хулена Лопетегі, прокоментував трансфер форварда Кріштіану Роналду з Реала в Ювентус.

"Кріштіану Роналду був хороший, він забивав по 50 м'ячів. Тепер команда втратила видатного бомбардира.

Якби придбали Неймара або ще когось, але ніхто не прийшов... Мого сина пограбували на 50 голів.

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Хулену потрібно справлятися з тими, хто у нього є. Він задоволений своїми хлопцями та каже: "У мене прекрасні гравці, вони віддають всі сили".

Хлопці задоволені моїм сином. А Хулен завжди був сильним і скромним. Фантазувати – це не в дусі нашої сім'ї. Ми ніколи не говоримо погано про людей.

Коли все починає закручуватися, винен тренер, але це не так. І багато людей думають так само, як ми", – цитує Лопетегі-старшого видання El Mundo.

Нагадаємо, після 10-ти турів чемпіонату Іспанії Реал знаходиться на 9-й сходинці турнірної таблиці, що залишає подальшу кар'єру Хулена Лопетегі в Реалі під питанням.

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