Барселона – Реал Мадрид: историческое Класико, дебют VAR, феерия Суареса, неожиданный "Роналду" и крах Лопетеги

Барселона унизила Реал Мадрид в 10-м туре чемпионата Испании 2018/19. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Барселона – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартовал в 17:15. Каталонцы перед Класико потеряли в пользу Атлетико (19 очков) лидерство в чемпионате Испании, набрав 18 баллов, а третью строчку сенсационно занимал их сосед – Эспаньол (18). Реал же опустился на 9-е место (14 пунктов) и должен был только побеждать, если Лопетеги желал остаться главным тренером мадридцев.

Барселона – Реал – видео голов и обзор матча

Первый момент пришел от Реала. Марсело эффектным финтом оставил в дураках защитника на левом фланге, после чего быструю контру завершал Бензема после паса Бейла – выше. Дебютный выпад Барсы завершился голом. Прогнозируемая передача за спины на ход Альбе стал настоящим шоком для "сливочной" защиты. Защитник хозяев протащил мяч, выдержал паузу и идеальным пасом нашел одинокого Коутиньо, который просто не имел права такое не реализовать. Первый гол бразильца и 3-й ассист испанского фулбека в истории Класико! Земляк Коутиньо Марсело нанес первый точный удар по воротам тер Штегена, однако немецкий голкипер справился с непростым мячом.

Под ливень воздушных шариков желтого цвета (очередная политическая акция в поддержку независимости каталонцев?) Барса заставила ошибиться Начо, который не выдержал прессинга. Артур пробил из-за пределов штрафной, а Куртуа показал класс, вытянув снаряд из верхнего угла. На 28-й впервые в истории Класико VAR помощники судьи за кадром проверили спорный эпизод. Варан ударил по ногам Суареса в штрафной Реала. Главный арбитр Хосе Санчес так и не дождался вердикта и побежал смотреть падение Луиса уже сам. В итоге уругваец все же пробил и реализовал пенальти, хотя бельгийский вратарь и угадал направление удара.

Барселона – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча

При равном количестве ударов в створ ворот (3:3) Барселона откровенно царила (61% владения) на поле, была поострее у чужих ворот и справедливо добыла преимущество двух голов за первые 45 минут. Если принять во внимание последние 10 дерби, то Реал после 0:2 на Камп Ноу по итогам первого тайма чаще проигрывал с разгромным счетом (3), чем добивался положительного результата (2 ничьи).

На старте второго тайма Иско выполнил прострел справа, а Марсело исполнил роль Роналду, расстреляв ворота а-ля Коутиньо в первом тайме. Лопетеги выпустил вместо Варана Лукаса Васкес, переведя Начо с правого фланга защиты в центр. Номинальный вингер сделал игру Реала более высокой, рискованной, но и продуктивной. Уже Мадрид начал выигрывать борьбу благодаря прессингу возле чужой штрафной. И вот уже Модрич на 56-й пробивает в штангу.

Успокоившись, Барса могла восстановить свое голевое преимущество. Суарес эффектно в падении пробивал после прострела с правого фланга – только штанга спасла Куртуа. В первые 20 минут второго тайма ощутимым стало уже доминирование Реала 56% владения, 8:3 по ударам. Однако каталонцы не особо паниковали. Еще одну контратаку завершал Бускетс, но Серхио минимально промахнулся. В ответ Бензема с нескольких метров не попал ударом головой, потеряв конфетный пас Васкеса.

Суарес фактически прибил гостей идеальным по меткости выстрелом со второго этажа. Серхи Роберто, как на тренировке нашел голову уругвайца. Далее Серхи Роберто отдал еще один ассист на Эль Пистолеро. Рамос провалился, подарив мяч испанцу, тот мгновенно вывел Суареса один на один, а Луис сегодня не знал пощады. Артуро Видаль вышел на несколько минут и успел забить 5-й гол Барселоны. Дембеле разорвал правый фланг мадридцев, навесил, а чилийцу даже не попытались помешать провальные Рамос и Каземиро. Куртуа еще и парировал удар скорпиона от Суареса. Нокаутированные "короли" позволяли хозяевам абсолютно все в конце встречи.

Барселона набирает 21 пункт и возвращается на вершину, подвигая Атлетико на вторую позицию. Реал... только на 9-м месте, имея в активе жалкие 14 очков (меньше половины от возможных).

Луис Суарес выигрывает дуэль девяток у Бензема

Уругваец заменил Месси так, что превзошел его достижения в Классико. Сразу 9 голов за первые 11 матчей против Реал – такого даже Лео не сумел провернуть. Луис делал в штрафной соперника почти все. Уругваец, которому не так давно доставалось немало критики, заработал пенальти, реализовал его, попал в штангу, забил головой и реализовал выход один на один, мог отличиться еще несколько раз. Работал за себя и своего друга Месси. Вот что с людьми рождения нового ребенка делает!

Бензема сыграл вроде бы и неплохо, принял активное участие в нескольких атаках, но в целом произвел впечатление охотника, который потерял нюх и сделал это не вчера и даже не позавчера. Карим показал себя тем, кого часто просто ненавидели фанаты Реала. В трудное для команды момент он и не боролся, и не забивал. Просто отыграл обыкновенный матч, будто вышел на спарринг, а не дерби, где против тебя 93 тысяч неистовых глоток Камп Ноу.

Когда роль Роналду стесняются взять на себя все, кроме защитника...

...наступает время Марсело. Бразилец неожиданно стал тем, от кого не только в матче против Барсы, но и в нескольких предыдущих, выходила самая большая угроза. С уходом Роналду исчезли не только "банальные" 50-60 голов за сезон, к которым президент Флорентино Перес так и не проявил должного уважения. Похуже беда в том, что посредственностами на поле стали такие игроки, как Best of The Best-2018 Модрич, а также Асенсио, Бензема, Иско, Васкес, Бейл. Вся атакующая линия Реала выглядит развалиной.

После 4-х матчей без забитых голов наступил период, когда 3 из 4-х голов в следующих 3-х играх забивает... левый защитник сборной Бразилии. Кто лучший голеадор Реала в сезоне? Правильно, Марсело. Игрок, который впервые в своей карьере забивает 3 матча подряд. Лучший футболист Мадрида в сезоне травмировал приводящую мышцу бедра и ушел с поля на 82-й минуте. Он дал надежду на камбэк, смело пойдя на место Роналду в центре штрафной Барсы. Как же символично, что после его замены команда Лопетеги пропустила еще дважды!

Дебют VAR в Классико

Впервые в истории сражений Барселоны и Реала судьбу голевого момента решили видеоповторы. Сначала система VAR дала сбой – в совещательной комнате не смогли передать Хосе Санчесу однозначное решение. Арбитр посмотрел видео сам и быстро решил указать на 11-метровую отметку. Барселона и без этого владела преимуществом, но первого гола Суареса могло и не быть, не возьмись Ла Лига за голову и технологии в текущем сезоне. Чистый пенальти, справедливое решение, почти идеально разобравшийся судья. Отмечаем историческое мгновение.

15 минут игры – Лопетеги, это не Реал, или Историческое фиаско

Надежда болельщиков "сливочных" длилась от силы 20 минут, хорошая игра Мадрида – еще меньше. Лопетеги оказался среди 5-и худших тренеров в истории Реала по результатам: по 4 победы и поражения и 2 ничьи в Примере. Прошло более 50 лет с тех пор, как его предшественники-неудачники столь же разочаровали фанатов столичного клуба такими ужасными показателями. Одно очко за 5 туров чемпионата Испании, 3 поражения подряд, Эспаньол, Алавес, Вальдолид, Леванте и Хетафе выше в таблице – трудно поверить, но мы действительно все еще говорим о таком клубе, как Реал Мадрид.

Отбросив отрицательную статистику, отметим попытку наставника изменить игру. Смелый риск в начале второй половины принес гол и еще несколько блестящих моментов. Но вместо реализации пришло наказание в виде смертельных контр и безвольной защиты. Команда устала от неудач и даже не показала воли биться за своего тренера, которую озвучивала на словах все последние недели. Нокаутированные, разбитые, загнанные в угол – и тренер, и игроки, такое впечатление, просто ждут финального вердикта с верху.

Лопетеги четвертый раз в своей тренерской карьере проиграл матч, когда его подопечные пропустили 5 голов. Не только он виноват, но это окончательный и символический конец мечтаний. Такого Флорентино Перес не прощает. Когда твоих тактических успехов не хватает хотя бы на тайм матча против Барселоны, отставка становится неизбежной. Ждите нового тренера на новой неделе!

Испания. Примера, 10 тур

Барселона – Реал Мадрид – 5:1

Голы: Коутиньо, 11, Суарес, 30 (пен.), 75, 83, Видаль, 87 – Марсело, 50