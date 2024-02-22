Начальник Зорі Ігор Гузь не бачить нічого поганого у рішенні клубу максимально раціонально використовувати свої ресурси.

Луганці довго обирали стадіон для другої частини сезону. Керівництво ужгородського Авангарду розраховувало на перемогу в "кастингу", але зрештою Зоря надала перевагу Центральному стадіону Житомира. Представники Авангарду обурилися таким веденням справ, хоча Гузь легко пояснив мотивацію клубу.

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"Дивіться, ми в Києві базуємося. Нам умови дали, можливо, ще й кращі в Житомирі. То чому ми повинні їхати в Ужгород? Тільки логістика, тільки питання грошей. Більше нічого. У нас не було контракту з Ужгородом, щоб це було 100%.

У нас був лист, ми таких листів надіслали не тільки в Ужгород, а ще в три стадіони. І хто перший відреагував, дав розуміння, що готовий прийняти нас на 100% – туди ми поїхали. Це був Житомир", – заявив начальник Зорі у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, луганці відновлять сезон 26 лютого матчем проти Ворскли вже у Житомирі.

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