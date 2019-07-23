Ло Чельсо не поехал с Бетисом на сборы – Тоттенхэм приблизился к подписанию игрока

Полузащитник Бетиса Джованни Ло Чельсо находится в шаге от переезда на Туманный Альбион.

Игроки Бетиса вместе с тренерским штабом отправились в Мексику на предсезонный сбор. Джованни Ло Чельсо не попал в список футболистов, которые полетели в Южную Америку.

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Этот факт почти подтверждает, что 23-летний аргентинец покинет Бетис до завершения трансферного окна. Главным претендентом на Джовани называют Тоттенхэм.

В прошлом сезоне Ло Чельсо провел 32 матча в Ла Лиге, в которых забил 9 голов и сделал 6 голевых передач.

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