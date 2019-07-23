Ло Чельсо не поїхав з Бетісом на збори – Тоттенхем наблизився до підписання гравця

Півзахисник Бетіса Джовані Ло Чельсо перебуває за крок до переїзду на Туманний Альбіон.

Гравці Бетіса разом із тренерським штабом відправились в Мексику на передсезонний збір. Джовані Ло Чельсо не потрапив у список футболістів, які полетіли у Південну Америку.

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Цей факт майже підтверджує, що 23-річний аргентинець покине Бетіс до завершення трансферного вікна. Головним претендентом на Джовані називають Тоттенхем.

У минулому сезоні Ло Чельсо провів 32 матчі в Ла Лізі, в яких забив 9 голів і зробив 6 гольових передач.

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