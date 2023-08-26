ЛНЗ выбыл из борьбы за полузащитника Дилы Тьерри Гейла, сообщает в своем Telegram-канале известный инсайдер Игорь Бурбас.

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Грузины подняли ценник на 21-летнего нападающего до 850 тысяч евро – эта сумма стала непосильной для черкасского клуба. Отмечается, что потянуть такой трансфер могут австрийский Рапид, датский Митьюлланд и швейцарские Базель и Янг Бойз. Эти клубы и поспорят за барбадосца.

Напомним, Гейл в текущем сезоне провел за Дилу 25 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 6 ассистов. Его контракт с грузинами рассчитан до 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 550 тысяч евро. К слову, Гейл приложился к вылету Ворсклы из Лиги конференций, забив полтавчанам и отметившись ассистом.

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