ЛНЗ вибув з боротьби за півзахисника Діли Тьєррі Гейла, повідомляє у своєму Telegram-каналі відомий інсайдер Ігор Бурбас.

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Грузини підняли цінник на 21-річного нападника до 850 тисяч євро – ця сума стала непосильною для черкаського клубу. Зазначається, що потягнути такий трансфер можуть австрійський Рапід, данський Мітьюлланд та швейцарські Базель і Янг Бойз. Ці клуби і посперечаються за барбадосця.

Нагадаємо, Гейл у поточному сезоні провів за Ділу 25 матчів, в яких забив 12 голів і віддав 6 асистів. Його контракт з грузинами розрахований до 31 грудня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 550 тисяч євро. До слова, Гейл доклався до вильоту Ворскли з Ліги конференцій, забивши полтавцям та відзначившись асистом.

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