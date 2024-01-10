ЛНЗ официально подписал экс-игрока Металлиста и СК Днепр-1
10:05 - Читати українською
Защитник Металлиста Александр Каплиенко усилил черкасский ЛНЗ.
Каплиенко стал игроком ЛНЗ на правах свободного агента, информирует официальная Facebook-страница клуба.
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Защитник принадлежал Металлисту, но первую половину сезона провел в составе СК Днепр-1. Срок контракта Каплиенко с ЛНЗ не разглашается.
За свою карьеру Александр успел поиграть за запорожский Металлург, Металлист, Черноморец, СК Днепр-1, турецкий Аланьяспор, Динамо Тбилиси (Грузия), российские Тамбов, Торпедо Москва и латвийскую Ауду.
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