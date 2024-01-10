Каплиенко стал игроком ЛНЗ на правах свободного агента, информирует официальная Facebook-страница клуба.

Колос заинтересовался форвардом европейской сборной, – СМИ

Защитник принадлежал Металлисту, но первую половину сезона провел в составе СК Днепр-1. Срок контракта Каплиенко с ЛНЗ не разглашается.

За свою карьеру Александр успел поиграть за запорожский Металлург, Металлист, Черноморец, СК Днепр-1, турецкий Аланьяспор, Динамо Тбилиси (Грузия), российские Тамбов, Торпедо Москва и латвийскую Ауду.

"Заходимо, дивимося на Лобановського, а він каже: "Зняли рейтузи". Капелло, Шевченко, Блохін і Ко – про Великого Метра