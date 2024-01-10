ЛНЗ офіційно підписав екс-гравця Металіста та СК Дніпро-1
10:05 - Читать на русском
Захисник Металіста Олександр Каплієнко підсилив черкаський ЛНЗ.
Каплієнко став гравцем ЛНЗ на правах вільного агента, інформує офіційна Facebook-сторінка клубу.
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Захисник належав Металісту, але першу половину сезону провів у складі СК Дніпро-1. Термін контракту Каплієнка із ЛНЗ не розголошується.
За свою кар'єру Олександр встиг пограти за запорізький Металург, Металіст, Чорноморець, СК Дніпро-1, турецький Аланьяспор, Динамо Тбілісі (Грузія), російські Тамбов, Торпедо Москва та латвійську Ауду.
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