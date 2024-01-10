Нападающий сборной Литвы и албанской Эгнатии Гитис Паулаускас может стать игроком Колоса в зимнее трансферное окно.

Паулаускас оказался среди трансферных целей Колоса, сообщает Sportarena. Форвард таранного типа (рост 196 см) является основным в сборной Литвы (10 матчей, 2 гола).

Кривбасс завершил трансфер звездного новичка – Вернидуб раскрыл дальнейшие планы

Сейчас Гитис выступает в составе албанской КФ Эгнатия – 47 матчей, 6 голов и 5 ассистов. Transfermarkt оценивает нападающего в 325 тысяч евро.

Добавим, что Колос сейчас занимает 9 место в УПЛ с 21 очком в активе. Эгнатия же лидирует в албанском первенстве.

Десять українських талантів, які здивують світ: шанс Хабі Алонсо, респект Ульфа Кірстена, прототипи Судакова і Довбика