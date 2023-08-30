Новым главным тренером ЛНЗ стал Олег Дулуб, информирует пресс-служба черкасского клуба.

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О сроках соглашения с 57-летним специалистом не сообщается. Помощниками свеженазначенного наставника будут Юрий Дудник и Андрей Дикань.

К слову, последним клубом Дулуба был Львов, откуда он был уволен без объяснения причин в марте 2023 года. Кроме "горожан" в Украине белорус успел потренировать Карпаты и Черноморец.

Напомним, ЛНЗ остался без тренера после вылета в 1/16 финала Кубка Украины от перволиговой Виктории – клуб решил попрощаться с Александром Ковпаком, который впервые в истории вывел черкасщан в УПЛ. На матч 5-го тура чемпионата Украины против Металлиста 1925 команду выводил Юрий Дудник.

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