Новим головним тренером ЛНЗ став Олег Дулуб, інформує прес-служба черкаського клубу.

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Про термін угоди з 57-річним фахівцем не повідомляється. Помічниками свіжопризначеного наставника будуть Юрій Дудник і Андрій Дикань.

До слова, останнім клубом Дулуба був Львів, звідки його було звільнено без пояснення причин у березні 2023 року. Окрім "містян" в Україні білорус встиг потренувати Карпати та Чорноморець.

Нагадаємо, ЛНЗ залишився без тренера після вильоту в 1/16 фіналу Кубка України від першолігової Вікторії – клуб вирішив попрощатись з Олександром Ковпаком, який вперше в історії вивів черкасців в УПЛ. На матч 5-го туру чемпіонату України проти Металіста 1925 команду виводив Юрій Дудник.

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