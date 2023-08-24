Олег Дулуб определился с первыми помощниками для потенциальной работы в ЛНЗ.

Ассистентами белорусского специалиста станут экс-аналитик Зари и Ворсклы Юрий Дудник и экс-тренер вратарей в Металлисте Андрей Дикань, утверждает ТаТоТаке.

Дулуб отреагировал на слухи о своем возвращении в УПЛ

Вчера ЛНЗ объявил об увольнении Александра Ковпака, но имя нового тренера пока официально не объявлено. Дулуб намекнул, что имеет предложение от новичка УПЛ. До следующего матча черкащан осталось мало времени – 26 августа против Металлиста 1925.

Напомним, в свое время 46-летний Дикань отыграл за сборную Украины 8 матчей. Воспитывался в структуре родного Металлиста, но почти всю клубную карьеру провел в России – СКА-Энергия, Кубань, Терек, московский Спартак, Краснодар.

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