Кубок Украины, 1/16 финала

Эпицентр – Верес – 1:3

Голы: Стень, 87 – Гайдучик, 44, Шарай, 45+1, 90+5

Виктория – ЛНЗ – 1:0

Гол: Мишенко, 13

Горняк-Спорт – Металлист 1925 – 1:3

Голы: Эффионг, 77 – Моура, 59, Юсов, 76, Дмитренко, 90+4

Скала – Рух – 0:2

Голы: Квасница, 16, Столярчук, 69

Колос "благодаря" финалисту Лиги Европы вылетел из Кубка Украины, Полесье прошло Агробизнес, Оболонь дожала Звягель

Верес без особых проблем прошел Эпицентр. Хозяева держались весь первый тайм, но пропустили два гола в раздевалку с разницей в две минуты. В конце матча хмельничанам удалось возродить интригу, но развить успех они не смогли – Шаран уже в добавленное время оформил дубль, и выбил Эпицентр из дальнейшего розыгрыша турнира.

Перволиговая Виктория неожиданно одолела ЛНЗ. Судьбу матча решил единственный гол, забитый в начале встречи. После навеса с углового защитники пытались выбить сферу, но та прилетела на левый фланг к Савченко. Тот навесил во вратарскую и Мишенко в акробатическом прыжке пробил в ближний угол. Голкипер ЛНЗ среагировал, но рукой переправил мяч в сетку.

Металлист 1925 деклассировал Горняк-Спорт. Первый тайм прошел без голов, а перерыв, который затянулся из-за воздушной тревоги, придал больше сил и энергии именно харьковчанам. Сначала Моура с линии вратарской результативно замкнул прострел с левого фланга, впоследствии Юсов удвоил преимущество "желто-синих". Уже в следующей атаке Эффионг на мгновение опередил защитника и в прыжке забросил киперу за шиворот. Сотворить сенсацию команде из Горишних Плавней не удалось – в добавленное время Дмитренко поставил жирную точку в матче.

В еще одном поединке Рух был сильнее Скалы. Лидер УПЛ забил в ворота соперника по голу в каждом из таймов, завершив сказку новичка Второй лиги в Кубке Украины.

Черноморец в овертайме дожал Левый берег и вышел в 1/8 Кубка Украины – скандальный новичок результативно дебютировал