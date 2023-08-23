Похоже, прощание с Александром Ковпаком не было эмоциональным решением руководства черкащан. Уже завтра клуб представит нового наставника, которым станет Олег Дулуб.

Новым главным тренером ЛНЗ станет Олег Дулуб, сообщает "ТаТоТаке".

ЛНЗ объявил о прекращении сотрудничества с Ковпаком после сенсационного вылета из Кубка Украины

По информации источника, 57-летний белорус уже прибыл в Черкассы. Официально о его назначении будет объявлено в четверг, 24 августа.

Напомним, ЛНЗ остался без тренера после вылета в 1/16 финала Кубка Украины от перволиговой Виктории – клуб решил попрощаться с Александром Ковпаком, который впервые в истории вывел черкащан в УПЛ.

К слову, последним клубом Дулуба был Львов, откуда он был уволен без объяснения причин в марте 2023 года. Кроме "горожан" в Украине белорус успел потренировать Карпаты и Черноморец.

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