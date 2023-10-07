ЛНЗ и Александрия сыграли в 10-м туре УПЛ 2023/24. Счет и обзор матча 7 октября 2023 года читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция ЛНЗ – Александрия, начался с существенным опозданием. Из-за воздушной тревоги в Черкасской области игра стартовала только в 16:15 вместо запланированных 15:00. На момент начала поединка команды соседствовали в турнирной таблице – 12 и 13 места. Если ЛНЗ после прихода Олега Дулуба несколько улучшил результаты, то Александрия не побеждала в чемпионате с 5 августа. Безвыигрышная серия команды Руслана Ротаня в УПЛ насчитывала 7 матчей – 5 поражений и 2 ничьих.

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Именно подопечные Ротаня стали гораздо острее. После розыгрыша углового пробил Погорелый – мяч задел Селина и прилетел в руки Пенькова. Кипер хозяев справился и с дальним ударом Скорко. Давление гостей закономерно воплотилось в быстрый гол. На 10-й минуте Александрия вышла вперед – Артем Шулянский замкнул дальнюю штангу после прострела Калитвинцева и неудачной игры Селина, махнувшего мимо мяча. Но VAR отменил взятие ворот из-за офсайда у Погорелого, который влиял на эпизод.

Хозяева ответили только на 19-й минуте. Хобленко вышел почти один на один с Ермаковым, но молодой кипер Александрии отважно прыгнул в ноги нападающему и спас Александрию. В следующей атаке вступил в игру уже Пеньков, парировавший классный удар Шулянского в дальний угол. Александрия продолжала давить. Мартынюк пробил с лета – гораздо выше.

ЛНЗ начал обострять ближе к концу тайма. Сначала Георгий Ермаков справился с дальним ударом Стасюка, а через несколько минут Норенков не попал в ближний угол. Впрочем, последний момент до перерыва имели гости – Пеньков прервал сильный прострел Калитвинцева. 0:0 после первого тайма.

На старте второй половины Бойко испортил перспективный штрафной, попав в стенку игроков Александрии. К сожалению, все моменты остались в первом тайме – абсолютный минимум остроты после перерыва. Лучший шанс имел Норенков на 75-й минуте, который с острого угла выбежал почти один на один с Ермаковым, но пробил в него. У Александрии мог забивать Джевани, который решил пробить в касание после паса Шостака и не попал в дальний угол.

В конце концов, все завершились нулями, хотя в добавленное время Пасич упустил супермомент – неточный удар из пределов вратарской. Однозначно, лучший шанс в матче. Черкасская команда должна была вырывать победу.

ЛНЗ и Александрия набрали по 9 очков, занимая 11 и 12 места соответственно. Первая ничья ЛНЗ на своем поле. Команда Руслана Ротаня не побеждает в УПЛ уже третий месяц – безвыигрышная серия достигла 8 матчей.

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