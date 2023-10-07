ЛНЗ і Олександрія зіграли в 10-му турі УПЛ 2023/24. Рахунок і огляд матчу 7 жовтня 2023-го читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція ЛНЗ – Олександрія, розпочався із суттєвим запізненням. Через повітряну тривогу у Черкаській області гра стартувала лише в 16:15 замість запланованих 15:00. На момент початку поєдинку команди були сусідами в турнірній таблиці – 12 і 13 місця. Якщо ЛНЗ після приходу Олега Дулуба дещо покращив результати, то Олександрія не перемагала в чемпіонаті з 5 серпня. Безвиграшна серія команди Руслана Ротаня в УПЛ налічувала 7 матчів – 5 поразок і 2 нічиї.

Епічний автогол у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Верес – 2:0

Саме підопічні Ротаня почали набагато гостріше. Після розіграшу кутового пробив Погорілий – м'яч зачепив Селіна і прилетів до рук Пенькова. Кіпер господарів впорався і з дальнім ударом Скорка. Тиск гостей закономірно втілився у швидкий гол. На 10-й хвилині Олександрія вийшла вперед – Артем Шулянський замкнув дальню стійку після прострілу Калітвінцева і невдалої гри Селіна, який махнув повз м'яч. Але VAR скасував взяття воріт через офсайд у Погорілого, який впливав на епізод.

Господарі відповіли тільки на 19-й хвилині. Хобленко вийшов майже віч-на-віч із Єрмаковим, але молодий кіпер Олександрії відважно стрибнув у ноги нападнику і врятував Олександрію. У наступній атаці вступив у гру вже Пеньков, який парирував класний удар Шулянського в дальній кут. Олександрія продовжувала тиснути. Мартинюк пробив з льоту – значно вище.

ЛНЗ почав загострювати ближче до кінця тайму. Спершу Георгій Єрмаков впорався з дальнім ударом Стасюка, а за кілька хвилин Норенков не влучив у ближній кут. Втім, останню нагоду до перерви мали гості – Пеньков перервав сильний простріл Калітвінцева. 0:0 після першого тайму.

На старті другої половини Бойко змарнував перспективний штрафний, влучивши у стінку гравців Олександрії. На жаль, всі моменти залишилися в першому таймі – абсолютний мінімум гостроти після перерви. Найкращий шанс мав Норенков на 75-й хвилині, який з гострого кута вибіг майже віч-на-віч з Єрмаковим, але пробив у нього. В Олександрії міг забивати Джевані, який вирішив пробити в дотик після пасу Шостака і не влучив у дальній кут.

Зрештою, все завершилися нулями, хоча в доданий час Пасіч змарнував супермомент – неточний удар з меж воротарського. Однозначно, найкраща нагода в матчі. Черкаська команда мала виривати перемогу.

ЛНЗ і Олександрія набрали по 9 очок, посідаючи 11 і 12 місця відповідно. Перша нічия ЛНЗ на своєму полі. Команда Руслана Ротаня не перемагає в УПЛ вже третій місяць – безвиграшна серія досягла 8-ми матчів.

СК Дніпро-1 з дебютним голом Філіппова здолав Верес – скасований пенальті, курйозний автогол і сум за Віртом