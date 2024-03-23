Начало весенней части сезона для ЛНЗ оказалось относительно неплохим. Черкасцы потерпели разгром от Кривбасса (0:3), но затем одолели Полесье (1:0) и сыграли вничью с Металлистом 1925 (1:1) – а затем ещё и с СК Днепр-1 (1:1). Причем “спортклубовцев” по игре должны были побеждать безусловно. Как следствие, команда поднялась аж на восьмую позицию в турнирной таблице.

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В целом, "насінневий завод" не демонстрирует феерии. Под руководством Олега Дулуба ожидать ее бесполезно в принципе. К тому же, команда сменила схему и получила большое количество легионеров (новички приходят даже сейчас). Неудивительно, что ЛНЗ выглядит сыро и скучно, однако очки набираются стабильно – для дебютного сезона в элите этот факт является важнейшим.

Минаю очки нужны еще больше. Подопечные Желько Любеновича держатся на дне турнирной таблицы, однако ситуация еще не страшна – до зоны переходных матчей не хватает всего 6 зачетных баллов. До весны никто не верил, что закарпатцы наберут столько и будут претендовать на спасение, ведь они потеряли почти полтора десятка игроков за зиму (и подписали 9 вместо них, в том числе много молодых).

"Лисы", однако, шокировали сообщество, расписав ничью с СК Днепр-1 (1:1) и уверенно одолев Металлист 1925 (2:0). Правда, после этого случилось безнадежное поражение от полуразобранной Зари (0:2) – ну и от Шахтера (0:2), но то такое. На фоне луганчан Минай выглядел так, как и ожидали перед возобновлением сезона, пропуская кучу моментов и не создав ничего.

Неужели команда Желько Любеновича сдулась за два матча? Не факт – у Зари и Шахтера, как ни крути, более мощный подбор исполнителей. Вероятно, поединок с ЛНЗ даст ответ, каким является Минай на самом деле и куда этот коллектив движется.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: –

Недоступные по другим причинам: Тилль (ЛНЗ)

Ориентировочные составы на матч ЛНЗ – Минай

ЛНЗ: Кучеренко – Насонов, Муравский, Салиху, Каплиенко – Рыбалка, Бар – Шестаков, Яшари, Пасич – Хобленко

Минай: Кемкин – Чуев, Прокопчук, Скиба – Дмитрук, Витенчук, Петько, Корнийчук – Ременяк, Вакула – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5

Трудно понять силу нынешнего Миная, а ЛНЗ пока что слишком сырой. Дать прогноз относительно победителя трудно, хотя состав у Олега Дулуба сильнее – и команда впервые будет играть дома, в Черкассах (возможно, будут и болельщики). Хватит ли этого для триумфа?

Посмотрим посмотрим. Более-менее уверенно можно ожидать небольшое количество голов – за четыре весенних тура в матчах минайцев не забивали более двух голов, а у ЛНЗ была только одна такая встреча (против Кривбасса). Ставим на тотал меньше 2,5.

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