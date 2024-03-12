Полузащитник Эйнел Соареш официально присоединился к черкасскому ЛНЗ в последний день зимнего трансферного окна в Украине.

ЛНЗ в своем Telegram-канале официально подтвердил переход Эйнела Соареша.

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По информации Transfermarkt, словацкий Тренчин получил за вингера 250 тысяч евро. Соареш будет выступать под 22-м номером, а контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

К слову, Соареш – представитель Кабо-Верде. Его основная позиция – левый фланг, но он также может сыграть и справа. 25-летний игрок начинал в молодежной команде Новары, которая сейчас выступает в итальянской Серии С. Впоследствии перебрался в португальскую Брагу. С января 2022-го защищал цвета Тренчина. В текущем сезоне в 23 матчах забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

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