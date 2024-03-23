Початок весняної частини сезону для ЛНЗ виявився відносно непоганим. Черкасці зазнали розгрому від Кривбаса (0:3), але потім здолали Полісся (1:0) та зіграли внічию з Металістом 1925 (1:1) – а потім ще й з СК Дніпро-1 (1:1). Причому "спортклубівців" по грі мали перемагати безумовно. Як наслідок, команда піднялась аж на восьму позицію в турнірній таблиці.

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В цілому, "насінневий завод" не демонструє феєрії. Під керівництвом Олега Дулуба очікувати на неї марно в принципі. До того ж, команда змінила схему та отримала велику кількість легіонерів (новачки приходять навіть зараз). Не дивно, що ЛНЗ виглядає сиро й нудно, однак очки набираються стабільно – для дебютного сезону в еліті цей факт є найважливішим.

Минаю очки потрібні ще більше. Підопічні Желько Любеновіча тримаються на дні турнірній таблиці, однак ситуація ще не страшна – до зони перехідних матчів бракує всього 6 залікових балів. До весни ніхто не вірив, що закарпатці наберуть стільки й претендуватимуть на порятунок, адже вони втратили майже півтора десятка гравців за зиму (і підписали 9 замість них, в тому числі багато молодих).

"Лисиці", однак, шокували спільноту, розписавши нічию з СК Дніпро-1 (1:1) і впевнено здолавши Металіст 1925 (2:0). Щоправда, після цього сталася безнадійна поразка від напіврозібраної Зорі (0:2) – ну і від Шахтаря (0:2), але то таке. На тлі луганців Минай виглядав так, як і очікували перед відновленням сезону, пропускаючи купу моментів і не створивши нічого.

Невже команда Желько Любеновіча здулася за два матчі? Не факт – у Зорі та Шахтаря, як не крути, потужніший підбір виконавців. Ймовірно, поєдинок з ЛНЗ дасть відповідь, яким є Минай насправді та куди цей колектив рухається.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Недоступні з інших причин: Тілль (ЛНЗ)

Орієнтовні склади на матч ЛНЗ – Минай

ЛНЗ: Кучеренко – Насонов, Муравський, Саліху, Каплієнко – Рибалка, Бар – Шестаков, Яшарі, Пасіч – Хобленко

Минай: Кемкін – Чуєв, Прокопчук, Скиба – Дмитрук, Вітенчук, Петько, Корнійчук – Ременяк, Вакула – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5

Важко зрозуміти силу нинішнього Минаю, а ЛНЗ поки що занадто сирий. Дати прогноз щодо переможця важко, хоча склад у Олега Дулуба сильніший – і команда вперше гратиме вдома, у Черкасах (можливо, будуть і вболівальники). Чи вистачить цього для тріумфу?

Подивимось. Більш-менш впевнено можна очікувати невелику кількість голів – за чотири весняних тури у матчах минайців не забивали більше двох голів, а у ЛНЗ була тільки одна така зустріч (проти Кривбаса). Ставимо на тотал менше 2,5.

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