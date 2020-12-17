Люси Бронз – лучшая футболистка 2020 года
ФИФА не оставила Манчестер Сити без индивидуальных наград.
Люси Бронз, которая защищает цвета Манчестер Сити на позиции защитника, стала обладателем награды The Best по итогам прошлого года.
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2020-й Люси начала в составе Лиона, с которым одержала победу в женской Лиге чемпионов, золото внутреннего чемпионата и Кубка Франции. После завершения контракта с французским грандом Бронз вернулась в Манчестер Сити на правах свободного агента.
"Я была удивлена. В прошлом сезоне мне удалось занять третье место. Буду помнить этот день всю жизнь. Я счастлива. Рада, что вернулась домой в Манчестер Сити. Спасибо всем", – прокомментировала Люси свою победу.
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