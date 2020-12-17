Люси Бронз, которая защищает цвета Манчестер Сити на позиции защитника, стала обладателем награды The Best по итогам прошлого года.

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2020-й Люси начала в составе Лиона, с которым одержала победу в женской Лиге чемпионов, золото внутреннего чемпионата и Кубка Франции. После завершения контракта с французским грандом Бронз вернулась в Манчестер Сити на правах свободного агента.

"Я была удивлена. В прошлом сезоне мне удалось занять третье место. Буду помнить этот день всю жизнь. Я счастлива. Рада, что вернулась домой в Манчестер Сити. Спасибо всем", – прокомментировала Люси свою победу.

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