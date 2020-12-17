В швейцарском Цюрихе состоялась онлайн-церемония награждения ФИФА The Best 2020. Обошлось без громкого сюрприза.

Титул лучшего игрока года прогнозируемо завоевал лидер мюнхенской Баварии Роберт Левандовски. 32-летний поляк не оставил шансов двум "инопланетянам" – Лео Месси и Криштиану Роналду.

Один из лучших форвардов современности оформил золотой требл по итогам сезона 2019/20, выиграв Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии. 55 мячей в 47 матчах оставили далеко позади всех конкурентов.

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Отметим, что Левандовски считался главным фаворитом на "Золотой мяч" от France Football, однако культовое издание отменило награждение из-за пандемии, а поляк потерял уникальный шанс завоевать главную индивидуальную награду.

Левандовски сменил на футбольном Олимпе ФИФА Лео Месси, который побеждал по итогам 2019-го. Рекордсменом престижной премии остается Роналду – лучший в 2016 и 2017 годах.

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