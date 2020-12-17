Люсі Бронз – найкраща футболістка 2020 року
ФІФА не залишила Манчестер Сіті без індивідуальних нагород.
Люсі Бронз, яка захищає кольори Манчестер Сіті на позиції захисника, стала володарем нагороди The Best за підсумками минулого року.
Лєвандовскі – найкращий гравець 2020 року за версією ФІФА
2020-й Люсі розпочала у складі Ліона, з яким здобула перемогу у жіночій Лізі чемпіонів, золото внутрішнього чемпіонату та Кубка Франції. Після завершення контракту з французьким грандом Бронз повернулась в Ман Сіті на правах вільного агента.
"Я була здивована. У минулому сезоні мені вдалося посісти третє місце. Буду пам'ятати цей день все життя. Я щаслива. Рада, що повернулася додому в Манчестер Сіті. Спасибі всім", – прокоментувала Люсі свою перемогу.
Зінченко має нову проблему, Гвардіола конфузиться з Ман Сіті – як головний фаворит АПЛ переживає небачений провал