Люсі Бронз, яка захищає кольори Манчестер Сіті на позиції захисника, стала володарем нагороди The Best за підсумками минулого року.

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2020-й Люсі розпочала у складі Ліона, з яким здобула перемогу у жіночій Лізі чемпіонів, золото внутрішнього чемпіонату та Кубка Франції. Після завершення контракту з французьким грандом Бронз повернулась в Ман Сіті на правах вільного агента.

"Я була здивована. У минулому сезоні мені вдалося посісти третє місце. Буду пам'ятати цей день все життя. Я щаслива. Рада, що повернулася додому в Манчестер Сіті. Спасибі всім", – прокоментувала Люсі свою перемогу.

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